Джо Бурроу выбыл до конца сезона из-за травмы запястья
Стартовый квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу больше не сыграет в нынешнем сезоне. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в соцсетях.
Бурроу получил травму во время матча против «Балтимор Рейвенс».
По словам главного тренера «Бенгалс» Зака Тейлора, у Бурроу порваны связки запястья, потребуется хирургическое вмешательство.
Дублером Бурроу будет Джейк Браунинг.
Результат «Цинциннати» на данный момент 5–5.
Бедного Бурроу мяли и гоняли и весь матч. Линия атаки Бенгалс, к сожалению, не соответствует уровню своего QB.