Джо Бурроу выбыл до конца сезона из-за травмы запястья

Теги НФЛ Цинциннати травмы Джо Бурроу Американский футбол

Стартовый квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу больше не сыграет в нынешнем сезоне. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в соцсетях.

Бурроу получил травму во время матча против «Балтимор Рейвенс».

По словам главного тренера «Бенгалс» Зака Тейлора, у Бурроу порваны связки запястья, потребуется хирургическое вмешательство.

Дублером Бурроу будет Джейк Браунинг.

Результат «Цинциннати» на данный момент 5–5.

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2 комментария

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vzi
Бенгалс списываем.
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Дмитрий К
Ужасно жаль(((
Бедного Бурроу мяли и гоняли и весь матч. Линия атаки Бенгалс, к сожалению, не соответствует уровню своего QB.
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