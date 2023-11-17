Джо Бурроу выбыл до конца сезона из-за травмы запястья

Стартовый квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу больше не сыграет в нынешнем сезоне. Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в соцсетях.

Бурроу получил травму во время матча против «Балтимор Рейвенс».

По словам главного тренера «Бенгалс» Зака Тейлора, у Бурроу порваны связки запястья, потребуется хирургическое вмешательство.

Дублером Бурроу будет Джейк Браунинг.

Результат «Цинциннати» на данный момент 5–5.