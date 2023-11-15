Квотербек «Кливленда» Дешон Уотсон выбыл до конца сезона

Теги НФЛ Кливленд травмы Дешон Уотсон Американский футбол

Стартовому квотербеку «Кливленд Браунс» Дешону Уотсону прооперируют плечо бросковой руки в связи с переломом.

Уотсон пропустит остаток нынешнего сезона и сможет восстановиться к началу следующего.

В нынешнем сезоне квотербек пропустил 4 матча.

Травму Уотсон получил в первой половине матча против «Балтимора» в 10-м туре регулярного сезона.

После обмена из «Хьюстон Тексанс» весной 2022 года Дешон Уотсон подписал с «Кливлендом» полностью гарантированный $230-миллионный контракт.

Дублер Уотсона на позиции квотербека Пи Джей Уокер за 5 матчей в нынешнем сезоне (2 из них в стартовом составе) набрал 618 пасовых ярдов и 1 тачдаун при 5 перехватах.

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4 комментария

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usen
Можно снова на сеансы массажа начинать ходить до следующего сезона
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pot-man
Там не только полностью гарантированный контракт, но и не хилый драфт-капитал за него Техасу отвалили… бенефициар сего действа в этой сделке только один…
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vzi
Ответ pot-man
Там не только полностью гарантированный контракт, но и не хилый драфт-капитал за него Техасу отвалили… бенефициар сего действа в этой сделке только один…
Сам Дишон.
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Васселл
Ответ pot-man
Там не только полностью гарантированный контракт, но и не хилый драфт-капитал за него Техасу отвалили… бенефициар сего действа в этой сделке только один…
На свой уровень до дисквалификации он уже вряд ли вернётся
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