Квотербек «Кливленда» Дешон Уотсон выбыл до конца сезона
Стартовому квотербеку «Кливленд Браунс» Дешону Уотсону прооперируют плечо бросковой руки в связи с переломом.
Уотсон пропустит остаток нынешнего сезона и сможет восстановиться к началу следующего.
В нынешнем сезоне квотербек пропустил 4 матча.
Травму Уотсон получил в первой половине матча против «Балтимора» в 10-м туре регулярного сезона.
После обмена из «Хьюстон Тексанс» весной 2022 года Дешон Уотсон подписал с «Кливлендом» полностью гарантированный $230-миллионный контракт.
Дублер Уотсона на позиции квотербека Пи Джей Уокер за 5 матчей в нынешнем сезоне (2 из них в стартовом составе) набрал 618 пасовых ярдов и 1 тачдаун при 5 перехватах.
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