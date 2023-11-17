Лидирующий по тачдаунам в лиге тайт-энд «Балтимора» выбыл до конца сезона

Теги НФЛ Балтимор травмы Марк Эндрюс Американский футбол

Тайт-энд «Балтимор Рейвенс» Марк Эндрюс травмировал голеностоп в матче с «Цинциннати Бенгалс» и выбыл до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Харбо.

Эндрюс получил травму в первом драйве во время столкновения с защитником «Бенгалс» Логаном Уилсоном.

За последние 6 сезонов тайт-энд поймал больше всех передач от квотербека «Рейвенс» Ламара Джексона — 287. Это на 123 передачи больше, чем у любого другого игрока.

Также Эндрюс оформил с передач Джексона 33 тачдауна. Среди дуэтов квотербеков и тайт-эндов только у Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из «Чифс» больше — 50.

В нынешнем сезоне Эндрюс лидирует по тачдаунам (6) среди тайт-эндов.

«Рейвенс» одержали победу в матче и с результатом 8–3 возглавляют дивизион Север АФК.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий