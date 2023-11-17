Лидирующий по тачдаунам в лиге тайт-энд «Балтимора» выбыл до конца сезона

Тайт-энд «Балтимор Рейвенс» Марк Эндрюс травмировал голеностоп в матче с «Цинциннати Бенгалс» и выбыл до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер команды Джон Харбо.

Эндрюс получил травму в первом драйве во время столкновения с защитником «Бенгалс» Логаном Уилсоном.

За последние 6 сезонов тайт-энд поймал больше всех передач от квотербека «Рейвенс» Ламара Джексона — 287. Это на 123 передачи больше, чем у любого другого игрока.

Также Эндрюс оформил с передач Джексона 33 тачдауна. Среди дуэтов квотербеков и тайт-эндов только у Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из «Чифс» больше — 50.

В нынешнем сезоне Эндрюс лидирует по тачдаунам (6) среди тайт-эндов.

«Рейвенс» одержали победу в матче и с результатом 8–3 возглавляют дивизион Север АФК.