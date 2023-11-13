5 матчей НФЛ в один день завершились победными филд-голами на последних секундах
В 10-м туре команды НФЛ установили рекорд — сразу в 5 матчах победители были определены при помощи филд-голов, забитых на последних розыгрышах.
- «Хьюстон» победил «Цинциннати» со счетом 30–27 (победный филд-гол забил кикер Мэтт Аммендола)
- «Кливленд» победил «Балтимор» со счетом 33–31 (Дастин Хопкинс)
- «Аризона» победила «Атланту» со счетом 25–23 (Мэтт Прейтер)
- «Детройт» победил «ЛА Чарджерс» со счетом 41–38 (Райли Паттерсон)
- «Сиэтл» победил «Вашингтон» со счетом 29–26 (Джейсон Майерс)
Во всех случаях время матча истекало во время или сразу после исполнения филд-гола.
В истории НФЛ было несколько случаев, когда 3 матча в один день завершались победными филд-голами.
«Кливленд» уступал «Балтимору» на протяжении 59 минут 20 секунд игрового времени и в итоге одержал победу, что тоже стало рекордом.
Комментарии