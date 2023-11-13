5 матчей НФЛ в один день завершились победными филд-голами на последних секундах

В 10-м туре команды НФЛ установили рекорд — сразу в 5 матчах победители были определены при помощи филд-голов, забитых на последних розыгрышах.

«Хьюстон» победил «Цинциннати» со счетом 30–27 (победный филд-гол забил кикер Мэтт Аммендола)

«Кливленд» победил «Балтимор» со счетом 33–31 (Дастин Хопкинс)

«Аризона» победила «Атланту» со счетом 25–23 (Мэтт Прейтер)

«Детройт» победил «ЛА Чарджерс» со счетом 41–38 (Райли Паттерсон)

«Сиэтл» победил «Вашингтон» со счетом 29–26 (Джейсон Майерс)

Во всех случаях время матча истекало во время или сразу после исполнения филд-гола.

В истории НФЛ было несколько случаев, когда 3 матча в один день завершались победными филд-голами.

«Кливленд» уступал «Балтимору» на протяжении 59 минут 20 секунд игрового времени и в итоге одержал победу, что тоже стало рекордом.