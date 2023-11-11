Джошуа Доббс: «Главный тренер «Аризоны» сказал, что меня не обменяют»

Квотербек «Миннесота Вайкингс» Джошуа Доббс рассказал о деталях обмена из «Аризона Кардиналс».

«В понедельник я приехал на базу, и главный тренер «Аризоны» Джонатан Гэннон позвал меня к себе в офис, где сказал: «Против «Кливленда» мы выпустим в стартовом составе Клейтона Тюна». А затем в строй должен был вернуться Кайлер [Мюррей]. Я не знал, когда именно, но скоро, так что они хотели посмотреть в деле на новичка. Я это понимал. Я был расстроен, но понимал действия клуба.

Я поехал домой, рассказал ему про всю ситуацию. Просыпаюсь утром во вторник и вижу сообщение от агента — меня могут обменять перед дедлайном. А во время встречи Гэннон мне глядя в глаза сказал: «Тебя не обменяют, тебя не отчислят, ты останешься в Аризоне». И я такой, окей, хорошо. Поэтому после этого сообщения я понял, что день будет сумасшедшим.

За те 36 часов мне говорили одно, а происходило другое. Сначала сказали, что буду играть в старте против «Кливленда», затем сказали, что я запасной. Сначала сказали, что не обменяют, а потом меня обменяли в «Миннесоту», — рассказал Доббс.

Доббс вышел на поле в матче «Миннесоты» с «Атланта Фэлконс» из-за травмы квотербека Джейрена Холла и принес своей команде победу.