Ресивер «Бенгалс» Хиггинс пропустит матч против «Хьюстона», Чейз сыграет
Принимающий «Цинциннати Бенгалс» Ти Хиггинс не примет участия в матче против «Хьюстон Тексанс» в матче 10-го тура регулярки НФЛ из-за травмы задней поверхности бедра.
Его коллега по амплуа Джамарр Чейз, чье участие было под вопросом, вернулся к полноценным тренировкам и должен сыграть.
Чейз набрал в нынешнем сезоне 697 ярдов на приеме и занимает по этому показателю 8-е место в лиге. Хиггинс — 66-й с 328 ярдами.
«Цинциннати» после старта 1–3 одержал 4 победы подряд.
Матч «Цинциннати» — «Хьюстон» пройдет в воскресенье. Начало — в 21:00 мск.
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