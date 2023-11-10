Ресивер «Бенгалс» Хиггинс пропустит матч против «Хьюстона», Чейз сыграет

Принимающий «Цинциннати Бенгалс» Ти Хиггинс не примет участия в матче против «Хьюстон Тексанс» в матче 10-го тура регулярки НФЛ из-за травмы задней поверхности бедра.

Его коллега по амплуа Джамарр Чейз, чье участие было под вопросом, вернулся к полноценным тренировкам и должен сыграть.

Чейз набрал в нынешнем сезоне 697 ярдов на приеме и занимает по этому показателю 8-е место в лиге. Хиггинс — 66-й с 328 ярдами.

«Цинциннати» после старта 1–3 одержал 4 победы подряд.

Матч «Цинциннати» — «Хьюстон» пройдет в воскресенье. Начало — в 21:00 мск.