В 10-м туре будет побит рекорд НФЛ по числу новичков-квотербеков в стартовых составах команд

Стартовым квотербеком «Нью-Йорк Джайентс» в матче 10-го тура против «Даллас Каубойс» будет незадрафтованный новичок Томми Девито.

Квотербек нью-йоркской команды Дэниел Джонс выбыл до конца сезона из-за травмы колена, а его дублер Тарод Тейлор находится в резерве для травмированных.

Таким образом Девито станет 10-м квотербеком-новичком, который попадет в нынешнем регулярном сезоне в стартовый состав — это рекорд лиги. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне–2019.

В число этих 10 помимо Девито попали Брайс Янг («Каролина», первый раунд драфта), Си Джей Страуд («Хьюстон», первый раунд), Энтони Ричардсон («Индианаполис», первый раунд), Уилл Левис («Теннесси», второй раунд), Эйден О’Коннелл («Лас-Вегас», четвертый раунд), Клейтон Тюн («Аризона», пятый раунд), Дориэн Томпсон-Робинсон («Кливленд», пятый раунд), Джейрен Холл («Миннесота», пятый раунд) и Тайсон Бейджент («Чикаго», не выбран на драфте).

Дублером Девито будет подписанный в тренировочный состав квотербек Мэтт Баркли.

Матч «Даллас» — «Нью-Йорк Джайентс» пройдет в ночь с воскресенья на понедельник. Начало — в 00:25 мск.