Квотербек «Джайентс» Дэниел Джонс получил серьезную травму колена

Стартовый квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Дэниел Джонс покинул поле в матче с «Лас-Вегас Рейдерс» из-за травмы. В клубе опасаются, что игрок порвал крестообразные связки колена.

Сегодня Джонсу должны сделать рентген, по результатам которого диагноз будет подтвержден или опровергнут.

Джонс в воскресенье вернулся в стартовый состав после пропуска трех игр из-за повреждения шейного отдела.

Место Джонса на поле занял дублер Томми Девито, реализовавший 15 из 20 передач на 175 ярдов с тачдауном и двумя перехватами. «Джайентс» уступили со счетом 6–30.

Более опытный запасной квотербек «Джайентс» Тарод Тейлор находится в резерве для травмированных.

В марте этого года Джонс подписал с нью-йоркским клубом 4-летний контракт на $160 млн.