«Атланта» сменила стартового квотербека

Главный тренер «Атланта Фэлконс» Артур Смит объявил о том, что квотербек Дезмонд Риддер усажен в запас, а его место в стартовом составе займет Тейлор Хайники.

Специалист отказался вдаваться в детали, продолжит ли Хайники выступать в стартовом составе после матча с «Миннесота Вайкингс».

Хайники рассказал, что узнал о решении тренерского штаба из текстового сообщения, которое пришло ему поздно вечером во вторник, но он его открыл только утром.

Риддер уступил место дублеру по ходу предыдущего матча, когда попал в протокол сотрясения мозга. Квотербек был готов вернуться на поле, но Смит оставил в игре Хайники.

Риддер в нынешнем сезоне реализовал 65.4% передач на 1,701 ярд с 6 тачдаунами при 6 перехватах. Также он потерял 6 фамблов.

Хайники за карьеру принял участие в 34 матчах регулярного сезона НФЛ (из них 25 в стартовом составе) и реализовал 63.7% передач на 5,920 ярдов с 35 тачдаунами при 24 перехватах.