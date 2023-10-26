Двукратный чемпион Супербоула Фрэнк Кларк подписал контракт с «Сиэтлом»

«Сиэтл Сихокс» подписали контракт со свободным агентом Фрэнком Кларком.

30-летний крайний защитник в Сиэтле начинал профессиональную карьеру — «Сихокс» выбрали его во втором раунде драфта–2015.

В 2019 году Кларк был обменян в «Канзас-Сити», в составе которого завоевал два чемпионских перстня.

В минувшее межсезонье защитник подписал контракт с «Денвером», но был отчислен 14 октября, сыграв лишь в двух матчах и не записав в актив ни одного полезного действия.

Ранее лайнбекер «Сихокс» Ученна Нвосу выбыл с травмой до конца сезона.

Это уже третий известный футболист, который вернулся в «Сиэтл» в этом календарном году. Ранее к команде присоединились Бобби Вагнер и Джаррен Рид.