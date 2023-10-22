Маловероятно, что Беличика уволят в этом году. Он подписал новый контракт с «Пэтриотс» перед сезоном

Теги Нью-Ингленд НФЛ Билл Беличик контракты Американский футбол

Как сообщил инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт, главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик продлил контракт с клубом в прошедшее межсезонье.

Ранее об этом не было известно. «Его контракт — один из самых тщательно оберегаемых секретов в «Нью-Ингленде». Теперь он связан с клубом на долгий срок», — отметил Рапопорт.

В прессе ходили слухи, что владелец «Пэтриотс» Роберт Крафт может отправить в отставку специалиста, проработавшего в клубе более 20 лет, из-за неудовлетворительных результатов в последние годы.

Однако из-за подписанного в межсезонье контракта это будет сложно осуществить без финансовых последствий для организации.

За 6 туров регулярного сезона «Пэтриотс» выиграли лишь одну игру.

Беличик возглавляет «Нью-Ингленд» с сезона–2000. Он выиграл 6 Супербоулов как главный тренер команды и еще 2 Супербоула как координатор защиты «Нью-Йорк Джайентс».

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1 комментарий

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DollaBill
Ну тогда ждем пик 35 летнего лонг снэппера из акдемии ввс в первом раунде…
+1
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+1
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