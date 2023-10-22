«Рейдерс» не планируют обменивать Даванте Адамса

«Лас-Вегас Рейдерс» уведомили остальные клубы НФЛ о том, что они не намерены обменивать ресивера Даванте Адамса до дедлайна. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.

Принимающий «Рейдерс» Даванте Адамс публично заявлял, что недоволен своей вовлеченностью в игру нападения команды. За последние два матча он совершил всего 6 приемов мяча.

Адамс подписал 5-летний контракт с клубом из Лас-Вегаса в прошлое межсезонье.

За свою карьеру 30-летний ресивер трижды попадал в символическую сборную сезона. С 2017-го по 2022-й он неизменно отбирался в Матч звезд.

Дедлайн на обмены в НФЛ истекает 31 октября.