«Рейдерс» не планируют обменивать Даванте Адамса

Теги НФЛ Лас-Вегас Даванте Адамс Американский футбол

«Лас-Вегас Рейдерс» уведомили остальные клубы НФЛ о том, что они не намерены обменивать ресивера Даванте Адамса до дедлайна. Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.

Принимающий «Рейдерс» Даванте Адамс публично заявлял, что недоволен своей вовлеченностью в игру нападения команды. За последние два матча он совершил всего 6 приемов мяча.

Адамс подписал 5-летний контракт с клубом из Лас-Вегаса в прошлое межсезонье.

За свою карьеру 30-летний ресивер трижды попадал в символическую сборную сезона. С 2017-го по 2022-й он неизменно отбирался в Матч звезд.

Дедлайн на обмены в НФЛ истекает 31 октября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий