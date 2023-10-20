Даванте Адамс недоволен своим положением в нападении «Рейдерс»

Ресивер «Лас-Вегас Рейдерс» Даванте Адамс выразил недовольство вовлеченностью в игру команды.

После 6 туров Адамс набрал на приеме 471 ярд и по этому показателю занимает 12-е место в лиге. Также игрок оформил 3 тачдауна.

За последние 2 матча Адамс стал адресатом лишь 9 передач и поймал 6 из них. «Лас-Вегас» выиграл обе игры.

«Уверен, люди думают: «Матчи же были выиграны, какие могут быть вопросы?». Но все должны знать, кто я такой на данном этапе карьеры. Для игрока моего уровня планка установлена не на отметке побед или поражений, а на отметке величия.

Когда я выхожу на поле, то рассчитываю получить возможность проявить себя и повлиять на исход матча. Я здесь не просто потусоваться, я здесь для того, чтобы побеждать и делать это определенным образом», — заявил Адамс.

Ресивер подписал с «Рейдерс» 5-летний контракт на $140 млн в 2022 году.

С 2020-го по 2022-й Адамс попадал в первую символическую сборную сезона.