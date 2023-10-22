Футболиста «Рэмс» ограбили в Лос-Анджелесе, украв драгоценностей на $100 тысяч

Ресивер «Лос-Анджелес Рэмс» Демаркус Робинсон в ночь с пятницы на субботу стал жертвой грабителей в Лос-Анджелесе.

Двое злоумышленников подошли к игроку около гостиницы, направили на него пистолет и потребовали отдать все ценные вещи. Общую сумму ущерба игрок оценил в 100 тысяч долларов.

Полиция расследует случившееся, но пока никто не был арестован.

29-летний Робинсон проводит первый сезон в составе «Рэмс». Первые 6 лет профессиональной карьеры он провел в составе «Канзас-Сити Чифс», где стал чемпионом Супербоула LIV.