Защитника «Рэмс» арестовали через несколько часов после матча
Корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Дерион Кендрик был арестован полицией Лос-Анджелеса спустя считанные часы после матча с «Аризона Кардиналс».
Полицейские остановили автомобиль Кендрика и обнаружили в нем спрятанное огнестрельное оружие и марихуану.
Главный тренер «Рэмс» Шон Маквей отказался давать подробные комментарии, отметив, что в клубе продолжают собирать необходимую информацию об инциденте.
Выбранный в 6-м раунде драфта–2022 Кендрик отыграл полный матч за «Рэмс» против «Аризоны».
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