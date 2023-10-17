Защитника «Рэмс» арестовали через несколько часов после матча

Теги НФЛ происшествия Лос-Анджелес Рэмс Дерион Кендрик Американский футбол

Корнербек «Лос-Анджелес Рэмс» Дерион Кендрик был арестован полицией Лос-Анджелеса спустя считанные часы после матча с «Аризона Кардиналс».

Полицейские остановили автомобиль Кендрика и обнаружили в нем спрятанное огнестрельное оружие и марихуану.

Главный тренер «Рэмс» Шон Маквей отказался давать подробные комментарии, отметив, что в клубе продолжают собирать необходимую информацию об инциденте.

Выбранный в 6-м раунде драфта–2022 Кендрик отыграл полный матч за «Рэмс» против «Аризоны».

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