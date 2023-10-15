«Вайкингс» не намерены обменивать квотербека Кирка Казинса до дедлайна

Теги НФЛ Миннесота Кирк Казинс Американский футбол

Квотербек «Миннесота Вайкингс» Кирк Казинс намерен до конца отработать нынешний контракт с клубом, который истекает по окончании сезона.

Из-за неудачного старта сезона «Миннесоты» (1–4) в прессе стали спекулировать на теме возможного обмена Казинса в другую команду — например, в «Нью-Йорк Джетс».

Как сообщает ESPN, Казинс не намерен отказываться от права вето на обмен в другой клуб, включенного в его контракт.

Главный тренер «Вайкингс» Кевин О’Коннелл также хочет продолжить сотрудничество с квотербеком.

35-летний Казинс выступает за «Миннесоту» с 2018 года. За это время он трижды попадал в Матч звезд и выиграл один матч плей-офф из трех.

Сейчас Казинс занимает второе место среди квотербеков НФЛ по пасовым ярдам — 1,478. В его активе 13 тачдаунов при 4 перехватах.

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1 комментарий

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vzi
Салтис все про своих Вайкингс вещает. ;)
Без шансов. Любое место, кроме первого.
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