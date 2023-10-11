Джастин Джефферсон пропустит минимум 4 матча

Теги травмы НФЛ Миннесота Джастин Джефферсон Американский футбол

Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон помещен в резерв для травмированных. Таким образом игрок пропустит минимум 4 последующих матча регулярного сезона.

Джефферсон растянул мышцы задней поверхности бедра в матче против «Канзас-Сити Чифс» в игре 5-го тура НФЛ.

Джефферсон — действующий лучший игрок в нападении НФЛ. Перед 5-м туром он лидировал в лиге по ярдам на приеме (543), был вторым по приемам мяча (33) и третьим по передачам в его адрес (47).

Главный тренер «Миннесоты» Кевин О’Коннелл признал, что ему предстоит изменить тактику игры в нападении после потери лидера.

Текущий результат «Вайкингс» 1–4.

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