Джастин Джефферсон пропустит минимум 4 матча

Ресивер «Миннесота Вайкингс» Джастин Джефферсон помещен в резерв для травмированных. Таким образом игрок пропустит минимум 4 последующих матча регулярного сезона.

Джефферсон растянул мышцы задней поверхности бедра в матче против «Канзас-Сити Чифс» в игре 5-го тура НФЛ.

Джефферсон — действующий лучший игрок в нападении НФЛ. Перед 5-м туром он лидировал в лиге по ярдам на приеме (543), был вторым по приемам мяча (33) и третьим по передачам в его адрес (47).

Главный тренер «Миннесоты» Кевин О’Коннелл признал, что ему предстоит изменить тактику игры в нападении после потери лидера.

Текущий результат «Вайкингс» 1–4.