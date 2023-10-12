Брэди прокомментировал возможное возвращение в американский футбол

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди ответил на вопрос, не планирует ли он возобновлять карьеру в НФЛ.

«Случись такое, мне бы тут же позвонили мои родители, мои дети. Они бы меня убили. Меня бы не было в живых уже к вечеру. Как я уже говорил, возобновлять карьеру можно только раз. Я свой уже использовал», — сказал Брэди.

Брэди впервые завершил карьеру после сезона–2021, однако затем вернулся еще на год в «Тампа-Бэй Бакканирс».

В последнем сезоне Брэди выиграл с «Тампой» дивизион, набрав 4694 пасовых ярда и 25 тачдаунов, но не смог преодолеть первый раунд плей-офф.