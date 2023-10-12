Брэди прокомментировал возможное возвращение в американский футбол

Теги НФЛ Том Брэди Американский футбол

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди ответил на вопрос, не планирует ли он возобновлять карьеру в НФЛ.

«Случись такое, мне бы тут же позвонили мои родители, мои дети. Они бы меня убили. Меня бы не было в живых уже к вечеру. Как я уже говорил, возобновлять карьеру можно только раз. Я свой уже использовал», — сказал Брэди.

Брэди впервые завершил карьеру после сезона–2021, однако затем вернулся еще на год в «Тампа-Бэй Бакканирс».

В последнем сезоне Брэди выиграл с «Тампой» дивизион, набрав 4694 пасовых ярда и 25 тачдаунов, но не смог преодолеть первый раунд плей-офф.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий