Брэди станет миноритарным владельцем «Рейдерс» не раньше декабря, сделка откладывается из-за предоставленной ему скидки

Сделка, в результате которой семикратный чемпион Супербоула Том Брэди станет миноритарным владельцем «Лас-Вегас Рейдерс», откладывается.

Как сообщает издание Washington Post, финансовый комитет НФЛ обеспокоен тем, что владелец «Рейдерс» Эл Дэвис при продаже доли клуба предоставил Брэди слишком большую скидку.

Для того, чтобы Брэди был утвержден в качестве совладельца «Рейдерс», его кандидатуру должны одобрить три четверти других владельцев клубов НФЛ.

Сделка вряд ли будет завершена до встречи владельцев 17–18 октября. В следующий раз закрыть ее можно будет 12–13 декабря.

Ранее Брэди уже стал совладельцем женской баскетбольной команды «Лас-Вегас Эйсес», права на которую также принадлежат Дэвису.