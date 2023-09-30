Создатели фильма «Боец» снимут мини-сериал про Тома Брэди

Сценаристы фильма «Боец» с Марком Уолбергом в главной роли работают над сценарием к мини-сериалу под рабочим названием The Patriot Way.

Мини-сериал, главным героем которого станет экс-квотербек НФЛ Том Брэди, основан на книге Кейси Шермана и Дейва Уэджа «12: как Том Брэди бился за искупление грехов».

Действие мини-сериала затронет время, когда Брэди был выбран на драфте НФЛ в 6-м раунде, сопровождавшие его в «Нью-Ингленд Пэтриоты» скандалы, успехи на футбольном поле и внутреннее противостояние с тренером Биллом Беличиком.

Фильм «Боец» 2010 года был номинирован на Оскар в категориях «лучший фильм» и «лучший сценарий».