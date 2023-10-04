Том Брэди прокомментировал крупнейшее поражение «Пэтриотс» за 20 лет

Теги Нью-Ингленд НФЛ Том Брэди Американский футбол

Экс-квотербек «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди рассказал, какие эмоции испытал во время матча бывшей команды против «Даллас Каубойс».

«Даллас» победил со счетом 38–3. Это поражение стало крупнейшим для «Пэтриотс» с сезона–2003, когда команда уступила «Баффало» со счетом 0–31.

«Проигрывать в НФЛ тяжело. Сейчас, когда я просто смотрю футбол, каждое поражение отзывается болью. Поверьте мне, когда проигрываешь, тебя не интересуют чужие поражения. Когда побеждаешь, тогда смотришь на чужие результаты. Тяжело, потому что готовился целую неделю, а все пошло не так, как было запланировано.

Просто смотреть игры сложно. Порой хочется ущипнуть себя и спросить: «А что происходит?», — сказал Брэди.

После того, как Брэди покинул «Пэтриотс» после сезона–2019, команда финишировала с результатами 7–9, 10–7 и 8–9. После 4 матчей нынешнего сезона «Нью-Ингленд» одержал только одну победу.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий