Гаропполо сможет сыграть с «Грин-Бэй»

Теги НФЛ Лас-Вегас Грин-Бэй Джимми Гаропполо Американский футбол

Стартовый квотербек «Лас-Вегас Рейдерс» Джимми Гаропполо покинул протокол сотрясения мозга. Таким образом он сможет сыграть с «Грин-Бэй Пэкерс»

Гаропполо получил травму в матче с «Питтсбург Стилерс» в 3-м туре, хотя поле не покидал. Игру 4-го тура против «Лос-Анджелес Чарджерс» он пропустил.

Вместо Гаропполо игру провел новичок Эйден О’Коннелл. «Рейдерс» уступили в матче.

Матч «Рейдерс» — «Пэкерс» пройдет в ночь с понедельника на вторник. Начало — в 3:15 мск.

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