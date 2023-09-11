Том Брэди будет досрочно включен в Зал славы «Пэтриотс»

Теги Нью-Ингленд НФЛ Том Брэди Американский футбол

Вчера в перерыве матча «Нью-Ингленд Пэтриотс» — «Филадельфия Иглс» прошла церемония чествования квотербека Тома Брэди.

Брэди провел в «Пэтриотс» 20 лет и выиграл 6 чемпионских перстней. Он покинул клуб в 2020 году, после чего перешел в «Тампа-Бэй Бакканирс».

Владелец «Пэтриотс» Роберт Крафт во время церемонии заявил, что не будет ждать положенные 4 года и включит квотербека в клубный Зал славы 12 июня 2024 года.

«В одном я убежден, и это не изменится никогда — я «Патриот» на всю жизнь», — сказал Брэди зрителям на стадионе «Джиллетт».

Брэди завершил карьеру 1 февраля.

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Metallurg111
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