Чемпион Супербоула 1985 года Расс Фрэнсис погиб в авиакатастрофе

Теги Нью-Ингленд происшествия Американский футбол

Бывший игрок НФЛ, победитель Супербоула-1985 Расс Фрэнсис погиб в авиакатастрофе.

Легкий одномоторный самолет Cessna 177 Cardinal, в котором находился 70-летний Фрэнсис, разбился рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта в Лейк-Плэсиде.

В аварии также погиб Ричард МакСпадден, который возглавлял Институт воздушной безопасности в Ассоциации владельцев и пилотов воздушных судов.

Национальная служба транспортной безопасности расследует причины катастрофы.

Фрэнсис провел 13 сезонов в НФЛ, где играл за команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сан-Франциско Фортинайнерс». С последней он выигрывал Супербоул в 1985 году.

 

 

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