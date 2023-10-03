Беличик потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере

«Нью-Ингленд Пэтриотс» в 4-м туре регулярного сезона НФЛ уступили «Даллас Каубойс» со счетом 3–38.

Для главного тренера «Пэтриотс» Билла Беличика поражение в 35 очков стало крупнейшим за 29-летнюю карьеру.

Ранее антирекордом специалиста было 31 очко, пропущенное в матче с «Баффало Биллс» в сезоне–2003.

После 4 туров «Нью-Ингленд» одержал только одну победу и делит с «Нью-Йорк Джетс» последнее место в дивизионе Восток АФК.

В воскресенье «Пэтриотс» сыграют с «Нью-Орлеан Сейнтс» в Фоксборо. Начало матча в 20:00 мск.