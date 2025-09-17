Ди-лайнмен «Тампа-Бэй» Кэлайджа Кэнси выбыл до конца сезона
Ди-лайнмен «Тампа-Бэй Бакканирс» Кэлайджа Кэнси порвал грудную мышцу в матче с «Хьюстон Тексанс», ему потребуется операция.
Кэнси покинул поле после 15 снэпов и не вернулся в игру. На поле в этом сезоне защитник уже не выйдет.
Выбранный в первом раунде драфта-2023 Кэнси в дебютном сезоне оформил четыре сэка, а в прошлом году — 7,5. При этом он пропустил пять матчей из-за травмы икроножной мышцы.
Его место в составе займут Грег Гейнс и новичок из пятого раунда Элайджа Робертс.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости