Ди-лайнмен «Тампа-Бэй» Кэлайджа Кэнси выбыл до конца сезона

Ди-лайнмен «Тампа-Бэй Бакканирс» Кэлайджа Кэнси порвал грудную мышцу в матче с «Хьюстон Тексанс», ему потребуется операция.

Кэнси покинул поле после 15 снэпов и не вернулся в игру. На поле в этом сезоне защитник уже не выйдет.

Выбранный в первом раунде драфта-2023 Кэнси в дебютном сезоне оформил четыре сэка, а в прошлом году — 7,5. При этом он пропустил пять матчей из-за травмы икроножной мышцы.

Его место в составе займут Грег Гейнс и новичок из пятого раунда Элайджа Робертс.