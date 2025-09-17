«Питтсбург» достиг соглашения с ресивером Айзеей Ходжинсом
«Питтсбург Стилерс» достигли соглашения с ресивером Айзеей Ходжинсом.
26-летний Ходжинс был отчислен «Сан-Франциско Фотинайнерс» после предсезонки. В «Питтсбурге» он присоединится к группе ресиверов, в которую входят Ди Кей Меткаф, Кэлвин Остин, Роман Уилсон, Скотти Миллер и Бен Скоронек.
Ходжинс был выбран «Баффало» в шестом раунде драфта-2020. В НФЛ он сыграл 31 матч, сделав 60 приемов на 634 ярда и 7 тачдаунов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
