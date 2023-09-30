НФЛ ужесточила наказания для футболистов за ставки на матчи

Национальная футбольная лига сообщила об изменении сроков наказаний за нарушения, связанные со ставками на спортивные события для футболистов.

Если игрок будет уличен в ставках на матчи своей команды, ему грозит двухгодичная дисквалификация. Ставки на матчи любой другой команды НФЛ приведут к годичной дисквалификации.

Также футболистам запрещено делать ставки на любые спортивные события, находясь на территории баз клубов или гостиниц в случае выездных матчей. В случае единичного нарушения дисквалификация составит две игры, повторного — шесть игр. Если игрок нарушит правило в третий раз, то будет отстранен минимум на год.

Любые попытки выдать инсайдерскую информацию или осуществлять ставки через третьи лица приведут к бессрочной дисквалификации. Любые доказанные попытки повлиять на исход игры в интересах ставок закроют футболисту путь в НФЛ.

В связи с изменением сроков наказаний уже в понедельник в расположение команд могут вернуться ресивер «Детройт Лайонс» Джеймсон Уильямс и тэкл нападения «Теннесси Тайтенс» Ник Петит-Фрер. Ранее они были отстранены на 6 матчей.

С 2018 года дисквалификации за ставки на спортивные события или матчи НФЛ получили 12 игроков НФЛ и один ассистент тренера.