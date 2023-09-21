Защитник «Нью-Орлеана» дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ

Сейфти «Нью-Орлеан Сейнтс» Маркус Мэй отстранен на 3 матча за нарушение правил НФЛ, связанных с употреблением запрещенных веществ.

30-летний игрок сможет вернуться на поле только в 6-м туре, когда «Сейнтс» сыграют с «Хьюстон Тексанс».

Мэй результативно начал сезон и за две игры успел совершить 13 захватов, сэк, перехват и сбить передачу.

У Мэя в последние годы регулярно возникают проблемы с законом. В октябре 2021 года он был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в прошлом сентябре — за угрозы с огнестрельным оружием в руках.

В воскресенье «Сейнтс» сыграют с «Грин-Бэй Пэкерс». Начало матча — в 20:00 мск.