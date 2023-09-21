Защитник «Нью-Орлеана» дисквалифицирован за употребление запрещенных веществ

Теги НФЛ Нью-Орлеан дисквалификации Американский футбол

Сейфти «Нью-Орлеан Сейнтс» Маркус Мэй отстранен на 3 матча за нарушение правил НФЛ, связанных с употреблением запрещенных веществ.

30-летний игрок сможет вернуться на поле только в 6-м туре, когда «Сейнтс» сыграют с «Хьюстон Тексанс».

Мэй результативно начал сезон и за две игры успел совершить 13 захватов, сэк, перехват и сбить передачу.

У Мэя в последние годы регулярно возникают проблемы с законом. В октябре 2021 года он был арестован за вождение в нетрезвом виде, а в прошлом сентябре — за угрозы с огнестрельным оружием в руках.

В воскресенье «Сейнтс» сыграют с «Грин-Бэй Пэкерс». Начало матча — в 20:00 мск.

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4 комментария

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Montenegro Serbian
Вот что значит быть не под контролем WADA: чето не съел, выпил или покурил (а там скорее всего обычная травка была)......ну отдохни 3 матча дружок.
В то время как в какой-нибудь Европе в спортивной Федерации под патронажем WADA за аналогичный косяк (иронично), можно на пару лет бана прилипнуть)
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Adjusted
А его точно за три матча отпустит?
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