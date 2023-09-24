Ник Чабб порвал только боковые связки колена, его карьере ничего не угрожает

Уточнена специфика травмы раннинбека «Кливленд Браунс» Ника Чабба.

Как сообщает ESPN, порваны оказались только боковые связки левого колена, тогда как крестообразные связки остались целы.

Изначально врачи опасались, что тяжелая травма может досрочно завершить карьеру бегущего.

После операции восстановление Чабба займет от 6 до 8 месяцев.

Ник Чабб выступает за «Браунс» шестой сезон. За это время он 4 раза попал в Матч звезд.