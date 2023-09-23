«Балтимор» не сможет рассчитывать на 7 игроков стартового состава в игре с «Индианаполисом»

Теги НФЛ Балтимор Индианаполис травмы Оделл Бекхэм Американский футбол

В «Балтимор Рейвенс» продолжается эпидемия травм. В ближайшей игре с «Индианаполис Колтс» команде не смогут помочь сразу 7 футболистов стартового состава.

Не сыграют ресивер Оделл Бекхэм, тэкл нападения Ронни Стэнли, центр Тайлер Линдербаум, раннинбек Джастис Хилл, корнербек Марлон Хамфри, сейфти Маркус Уильямс и внешний лайнбекер Одафей Оуэй.

Ранее до конца сезона выбыл стартовый раннинбек Джей Кей Доббинс.

За «Колтс» из-за сотрясения мозга не сыграет квотербек-новичок Энтони Ричардсон. Его место на поле займет дублер Гарднер Миншью.

Несмотря на кадровые потери, «Рейвенс» после двух туров идут без поражений.

Матч «Балтимор» — «Индианаполис» пройдет в воскресенье. Начало — в 20:00 мск.

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