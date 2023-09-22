Корнербек «Далласа» Тревон Диггс выбыл до конца сезона из-за травмы

Теги НФЛ Даллас травмы Тревон Диггз Американский футбол

Корнербек «Даллас Каубойс» Тревон Диггс получил на тренировке разрыв крестообразных связок левого колена. Его сезон завершен.

Защита «Далласа» после двух туров пропустила меньше всех в НФЛ очков и ярдов.

В межсезонье Диггс подписал с клубом 5-летний контракт на $97 млн, из которых $42.3 млн — гарантированная сумма.

С сезона–2020, когда корнербек попал в НФЛ, он лидирует по числу перехватов — 18.

Идущий 2–0 «Даллас» в воскресенье сыграет на выезде с «Аризона Кардиналс». Начало матча — в 23:25 мск.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий