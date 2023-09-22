Корнербек «Далласа» Тревон Диггс выбыл до конца сезона из-за травмы

Корнербек «Даллас Каубойс» Тревон Диггс получил на тренировке разрыв крестообразных связок левого колена. Его сезон завершен.

Защита «Далласа» после двух туров пропустила меньше всех в НФЛ очков и ярдов.

В межсезонье Диггс подписал с клубом 5-летний контракт на $97 млн, из которых $42.3 млн — гарантированная сумма.

С сезона–2020, когда корнербек попал в НФЛ, он лидирует по числу перехватов — 18.

Идущий 2–0 «Даллас» в воскресенье сыграет на выезде с «Аризона Кардиналс». Начало матча — в 23:25 мск.