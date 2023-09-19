Раннинбек «Кливленда» Ник Чабб выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Бегущий «Кливленд Браунс» Ник Чабб получил тяжелую травму колена в игре с «Питтсбург Стилерс».

Главный тренер команды Кевин Стефански утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что игрок выбыл до конца сезона.

Чабб травмировал то же колено, что и в 2015 году во время выступлений за команду университета Джорджии.

На протяжении 4 сезонов Чабб набирал больше тысячи ярдов на выносе за год. В прошлом году он установил личный рекорд, набрав 1,525 ярдов на выносе.