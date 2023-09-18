У Джо Бурроу произошел рецидив травмы лодыжки

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу вновь травмировал лодыжку во время матча с «Балтимор Рейвенс».

Из-за травмы лодыжки Бурроу пропустил весь тренировочный лагерь и предсезонку.

«Подожду пару дней, а там посмотрим. Будет видно. Когда квотербек пропускает тренировочный лагерь, сложно сразу же начать с места в карьер», — сказал Бурроу.

В первой игре сезона квотербек «Бенгалс» установил личный антирекорд, набрав 82 пасовых ярда. В матче против «Рейвенс» он улучшил результат, набрав 222 ярда и 2 тачдауна. Однако «Цинциннати» все равно уступил в матче и идет с результатом 0–2.