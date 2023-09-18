Квотербек-новичок «Индианаполиса» Энтони Ричардсон заработал сотрясение мозга

Квотербек «Индианаполис Колтс» Энтони Ричардсон досрочно покинул поле в матче с «Хьюстон Тексанс» из-за симптомов сотрясения мозга.

Ричардсон столкнулся с защитником во время второго выносного тачдауна в игре. После этого он провел на поле еще 6 розыгрышей. Почувствовав симптомы сотрясения, Ричардсон сказал об этом клубным врачам и уступил место дублеру Гарднеру Миншью.

Первый матч сезона Ричардсон также не доиграл из-за повреждения колена.

По итогам игры с «Тексанс» Ричардсон реализовал 6 из 10 передач на 56 ярдов и набрал еще 35 ярдов на выносе.