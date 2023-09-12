Роджерс покинул поле с травмой и, вероятно, выбыл до конца сезона

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс получил тяжелую травму уже на четвертом розыгрыше матча с «Баффало Биллс».

После сэка в исполнении защитника «Биллс» Леонарда Флойда Роджерс не смог самостоятельно покинуть поле.

В «Джетс» опасаются, что четырехкратный MVP порвал ахилл. Сегодня будет проведено дополнительное обследование. Если диагноз подтвердится, тогда сезон для Роджерса окончен.

Матч на позиции квотербека за «Джетс» доиграл Зак Уилсон.

Роджерс был обменян в «Джетс» из «Грин-Бэй Пэкерс» за право выбора в 1-м, 2-м и 6-м раундах драфта–2023, а также за условное право выбора в 1-м раунде драфта–2024 (пик 2-го раунда станет 1-м, если Роджерс отыграет 65% снэпов в сезоне).