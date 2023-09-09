Кикер «Джайентс» подписал новый контракт на $16.5 млн

Кикер «Нью-Йорк Джайентс» Грэм Гэно подписал новый 3-летний контракт с клубом на $16.5 млн ($11.3 млн гарантированы).

Таким образом Гэно стал третьим в списке самых высокооплачиваемых кикеров в НФЛ после Джастина Такера («Балтимор Рейвенс») и Мэтта Гэя («Индианаполис Колтс»).

36-летний Гэно присоединился к «Джайентс» в 2020 году и с тех пор реализовал 91.8% филд-голов.

Ранее кикер выступал за «Вашингтон Редскинс» (2009–2011) и «Каролина Пэнтерс» (2012–2019).