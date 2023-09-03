Ресивер «Джетс» оштрафован на $14 тысяч за нелегальный блок в предсезонной игре с «Джайентс»
Принимающий «Нью-Йорк Джетс» Рэнделл Кобб вынужден будет заплатить $13,889 за нелегальный блок со слепой стороны, произведенный им в предсезонном матче с «Нью-Йорк Джайентс».
В результате удара сотрясение мозга получил сейфти «Джайентс» Бобби Маккейн.
33-летний Кобб подписал контракт с «Джетс» в это межсезонье. Он перешел вскоре после обмена квотербека Аарона Роджерса, с которым вместе играл за «Грин-Бэй Пэкерс».
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