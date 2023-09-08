Главный тренер «Детройта» прокомментировал результат матча с «Канзас-Сити»

Главный тренер «Детройт Лайонс» Дэн Кэмпбелл оценил победу своей команды в дебютном матче сезона против действующих чемпионов «Канзас-Сити Чифс».

«Мы ожидали победу в этом матче. Мы приехали подготовленными, знали, что будет сложно, но мы все равно победили. Это всего одна победа. Нам надо исправить ошибки. Через 10 дней у нас «Сиэтл», — заявил Кэмпбелл.

«Детройт Лайонс» одержали победу над «Канзас-Сити Чифс» со счетом 21–20.

«Лайонс» впервые с 1993 года считаются фаворитами своего дивизиона.