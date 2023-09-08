Джо Бурроу стал самым высокооплачиваемым игроком НФЛ

Теги НФЛ Цинциннати контракты Джо Бурроу Американский футбол

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу подписал с клубом 5-летний контракт на $275 млн. Из них $219 млн — гарантированная сумма.

Таким образом Бурроу стал самым высокооплачиваемым игроком НФЛ. В среднем за год он будет зарабатывать по $55 млн.

По сумме гарантированных выплат квотербек «Бенгалс» теперь занимает второе место после Дешона Уотсона, у которого полностью гарантированный контракт ($230 млн).

Бурроу стал четвертым квотербеком за последние полтора месяца, подписавшим рекордный контракт. Ранее это сделали Джастин Херберт («Лос-Анджелес Чарджерс»), Джейлен Хертс («Филадельфия Иглс») и Ламар Джексон («Балтимор Рейвенс»).

Регулярный сезон «Бенгалс» откроют матчем с «Браунс» в воскресенье. Начало игры — в 20:00 мск.

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1 комментарий

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Бродяга-симпатяга
Олайн дайте парню нормальную а то за пару сезонов сломают
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