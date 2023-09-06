Трэвис Келси травмировал колено на тренировке

Теги НФЛ Канзас-Сити Детройт травмы Трэвис Келси Американский футбол

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси повредил колено накануне матча-открытия сезона.

В клубе считают, что связки не затронуты, и как только спадет отек, игроку проведут дополнительное обследование.

Тем не менее, участие двукратного чемпиона Супербоула в игре против «Детройт Лайонс» под большим вопросом. Помимо Келси на позиции тайт-энда могут сыграть Ноа Грей и Блейк Белл.

Для 33-летнего Келси нынешний сезон будет 11-м в профессиональной карьере. Несколько матчей за год он пропускал лишь однажды — в дебютном сезоне–2013.

Игра «Чифс» — «Лайонс» состоится в ночь с четверга на пятницу. Начало — в 3:20 мск.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Да что ж такое, то забастовка, то травма в Чифс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий