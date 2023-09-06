Трэвис Келси травмировал колено на тренировке

Тайт-энд «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси повредил колено накануне матча-открытия сезона.

В клубе считают, что связки не затронуты, и как только спадет отек, игроку проведут дополнительное обследование.

Тем не менее, участие двукратного чемпиона Супербоула в игре против «Детройт Лайонс» под большим вопросом. Помимо Келси на позиции тайт-энда могут сыграть Ноа Грей и Блейк Белл.

Для 33-летнего Келси нынешний сезон будет 11-м в профессиональной карьере. Несколько матчей за год он пропускал лишь однажды — в дебютном сезоне–2013.

Игра «Чифс» — «Лайонс» состоится в ночь с четверга на пятницу. Начало — в 3:20 мск.