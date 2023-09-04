Кадэриус Тоуни сыграет в матче против «Детройт Лайонс»

Теги НФЛ Канзас-Сити Детройт травмы Кэдариус Тони Американский футбол

Ресивер «Канзас-Сити Чифс» Кадэриус Тоуни сможет принять участие в матче-открытии сезона против «Детройт Лайонс». Об этом заявил главный тренер команды Энди Рид.

Из-за травмы колена Тоуни не тренировался все лето. Он также не принимал участия в матчах предсезонки.

Игрок присоединился к «Чифс» после обмена из «Нью-Йорк Джайентс» в прошлом октябре. Во время Супербоула–57 Тоуни поймал тачдаун и вернул пант на 65 ярдов в 4-й четверти.

Матч «Чифс» — «Лайонс» откроет регулярный сезон НФЛ в ночь с четверга на пятницу. Начало матча — в 3:20 мск.

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