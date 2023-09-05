Кайлер Мюррей назначен одним из капитанов «Аризоны»

Теги НФЛ Аризона Кайлер Мюррей Американский футбол

Квотербек Кайлер Мюррей стал одним из пяти капитанов «Аризона Кардиналс».

Мюррей в данный момент травмирован и точно пропустит первые 4 матча регулярного сезона.

В американской прессе высказывались предположения, что квотербека могут продержать в резерве весь сезон, чтобы предостеречь от травм и выплаты гарантированных денег за них, а после сезона обменять в другую команду и выбрать на драфте другого разыгрывающего.

«Он наш франчайз-квотербек. Он демонстрирует все, что я требую от капитанов», — заявил главный тренер «Кардиналс» Джонатан Гэннон.

В прошлом сезоне до травмы Мюррей сыграл в 11 матчах, реализовал 66.4% передач на 2,368 ярдов с 14 тачдаунами при 7 перехватах.

Первый матч «Аризона» проведет против «Вашингтон Коммандерс» в воскресенье. Начало матча — в 20:00 мск.

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