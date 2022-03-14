«Понял, что мое место все еще на поле, а не на трибунах». Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди возобновил карьеру

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди объявил о возобновлении карьеры.

«За последние два месяца я понял, что мое место все еще на поле, а не на трибунах. Время придет. Но не сейчас.

Я люблю свою команду, люблю семью, которая поддерживает меня. Они делают все это возможным.

Я возвращаюсь, чтобы провести свой 23-й сезон в Тампе. Остались незавершенные дела», – написал 44-летний спортсмен в соцсетях.

Ранее Брэди, который считается одним из лучших игроков в истории американского футбола, объявлял о завершении карьеры. За 22 сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ) он пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона.

Последние два сезона спортсмен выступал за команду «Тампа-Бэй» в Национальной футбольной лиге (НФЛ). С 2000 по 2019 годы он играл за «Нью-Ингленд».

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