НФЛ. 12-я неделя. «Баффало» сыграет с «Детройтом», «Джайентс» встретится с «Далласом» и другие матчи

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С 24 по 29 ноября пройдут матчи 12-й недели сезона НФЛ. «Баффало» сыграет с «Детройтом», «Джайентс» встретится с «Далласом».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

12-я неделя

24 ноября 

БаффалоДетройт – 20.30

 

25 ноября

Нью-Йорк ДжайентсДаллас – 0.30

 

Нью-ИнглендМиннесота – 4.20

 

27 ноября

ДенверКаролина – 21.00

 

Тампа-БэйКливленд – 21.00

 

БалтиморДжэксонвилл – 21.00

 

ХьюстонМайами – 21.00

 

ЧикагоНью-Йорк Джетс – 21.00

 

ЦинциннатиТеннесси – 21.00

 

АтлантаВашингтон – 21.00

 

28 ноября

Лос-Анджелес ЧарджерсАризона – 0.05

 

Лас-ВегасСиэтл – 0.05

 

Лос-Анджелес РэмсКанзас-Сити – 0.25

 

Нью-ОрлеанСан-Франциско – 0.25

 

Грин-БэйФиладельфия – 4.20

 

29 ноября

ПиттсбургИндианаполис – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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