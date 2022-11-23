НФЛ. 12-я неделя. «Баффало» сыграет с «Детройтом», «Джайентс» встретится с «Далласом» и другие матчи
С 24 по 29 ноября пройдут матчи 12-й недели сезона НФЛ. «Баффало» сыграет с «Детройтом», «Джайентс» встретится с «Далласом».
Регулярный чемпионат
12-я неделя
24 ноября
Баффало – Детройт – 20.30
25 ноября
Нью-Йорк Джайентс – Даллас – 0.30
Нью-Ингленд – Миннесота – 4.20
27 ноября
Денвер – Каролина – 21.00
Тампа-Бэй – Кливленд – 21.00
Балтимор – Джэксонвилл – 21.00
Хьюстон – Майами – 21.00
Чикаго – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Цинциннати – Теннесси – 21.00
Атланта – Вашингтон – 21.00
28 ноября
Лос-Анджелес Чарджерс – Аризона – 0.05
Лас-Вегас – Сиэтл – 0.05
Лос-Анджелес Рэмс – Канзас-Сити – 0.25
Нью-Орлеан – Сан-Франциско – 0.25
Грин-Бэй – Филадельфия – 4.20
29 ноября
Питтсбург – Индианаполис – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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