НФЛ. 11-я неделя. «Теннесси» встретится с «Грин-Бэй», «Лос-Анджелес Рэмс» против «Нью-Орлеана», другие матчи
С 18 по 22 ноября пройдут матчи десятой недели сезона НФЛ.
Регулярный чемпионат
11-я неделя
18 ноября
Теннесси – Грин-Бэй – 04.15
20 ноября
Чикаго – Атланта – 21.00
Каролина – Балтимор – 21.00
Вашингтон – Хьюстон – 21.00
Филадельфия – Индианаполис – 21.00
Кливленд – Баффало – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Нью-Ингленд – 21.00
Лос-Анджелес Рэмс – Нью-Орлеан – 21.00
Детройт – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
21 ноября
Лас-Вегас – Денвер – 00.05
Канзас-Сити – Лос-Анджелес Чарджерс – 00.25
Даллас – Миннесота – 00.25
Цинциннати – Питтсбург – 04.20
22 ноября
Сан-Франциско – Аризона – 04.15
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