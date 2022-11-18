НФЛ. 11-я неделя. «Теннесси» встретится с «Грин-Бэй», «Лос-Анджелес Рэмс» против «Нью-Орлеана», другие матчи

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С 18 по 22 ноября пройдут матчи десятой недели сезона НФЛ. 

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

11-я неделя

18 ноября 

ТеннессиГрин-Бэй – 04.15

 

20 ноября

ЧикагоАтланта – 21.00

 

КаролинаБалтимор – 21.00

 

ВашингтонХьюстон – 21.00

 

ФиладельфияИндианаполис – 21.00

 

КливлендБаффало – 21.00

 

Нью-Йорк ДжетсНью-Ингленд – 21.00

 

Лос-Анджелес РэмсНью-Орлеан – 21.00

 

ДетройтНью-Йорк Джайентс – 21.00

 

21 ноября

Лас-ВегасДенвер – 00.05

 

Канзас-СитиЛос-Анджелес Чарджерс – 00.25

 

ДалласМиннесота – 00.25

 

ЦинциннатиПиттсбург – 04.20

 

22 ноября

Сан-ФранцискоАризона – 04.15

 

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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