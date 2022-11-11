НФЛ. 10-я неделя. «Атланта» уступила «Каролине», «Миннесота» против «Баффало» и другие матчи
С 11 по 15 ноября проходят матчи десятой недели сезона НФЛ. «Атланта» уступила «Каролине» (15:25), «Миннесота» против «Баффало».
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10-я неделя
11 ноября
Атланта – Каролина – 15:25 (0:3, 3:10, 6:6, 6:6)
Всего ярдов набрано: 291 — 333. Пас: 153 — 101, вынос: 138 — 232.
Пас: Маркус Мариота (Атланта) — 19/30, 186 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват;
Филлип Уокер (Каролина) — 10/16, 108 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов.
13 ноября
Сиэтл – Тампа-Бэй – 21.00
Миннесота – Баффало – 21.00
Детройт – Чикаго – 21.00
Джэксонвилл – Канзас-Сити – 21.00
Кливленд – Майами – 21.00
Хьюстон – Нью-Йорк Джайентс – 21.00
Нью-Орлеан – Питтсбург – 21.00
Денвер – Теннесси – 21.00
14 ноября
Индианаполис – Лас-Вегас – 0.05
Даллас – Грин-Бэй – 0.25
Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Сан-Франциско – 4.20
15 ноября
Вашингтон – Филадельфия – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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