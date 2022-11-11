НФЛ. 10-я неделя. «Атланта» уступила «Каролине», «Миннесота» против «Баффало» и другие матчи

С 11 по 15 ноября проходят матчи десятой недели сезона НФЛ. «Атланта» уступила «Каролине» (15:25), «Миннесота» против «Баффало».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

10-я неделя

11 ноября

– – 15:25 (0:3, 3:10, 6:6, 6:6)

Всего ярдов набрано: 291 — 333. Пас: 153 — 101, вынос: 138 — 232.

Пас: Маркус Мариота (Атланта) — 19/30, 186 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват;

Филлип Уокер (Каролина) — 10/16, 108 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов.

13 ноября

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

14 ноября

– – 0.05

– – 0.25

– – 0.25

15 ноября

– – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023