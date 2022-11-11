НФЛ. 10-я неделя. «Атланта» уступила «Каролине», «Миннесота» против «Баффало» и другие матчи

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С 11 по 15 ноября проходят матчи десятой недели сезона НФЛ. «Атланта» уступила «Каролине» (15:25), «Миннесота» против «Баффало».

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10-я неделя

11 ноября 

АтлантаКаролина – 15:25 (0:3, 3:10, 6:6, 6:6)

 

Всего ярдов набрано: 291 — 333. Пас: 153 — 101, вынос: 138 — 232.

Пас: Маркус Мариота (Атланта) — 19/30, 186 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват;

Филлип Уокер (Каролина) — 10/16, 108 ярдов, 0 тачдаунов, 0 перехватов.

13 ноября 

СиэтлТампа-Бэй – 21.00

 

Миннесота – Баффало – 21.00

 

ДетройтЧикаго – 21.00

 

Джэксонвилл – Канзас-Сити – 21.00

 

КливлендМайами – 21.00

 

ХьюстонНью-Йорк Джайентс – 21.00

 

Нью-ОрлеанПиттсбург – 21.00

 

ДенверТеннесси – 21.00

 

14 ноября

ИндианаполисЛас-Вегас – 0.05

 

ДалласГрин-Бэй – 0.25

 

Аризона – Лос-Анджелес Рэмс – 0.25

 

Лос-Анджелес ЧарджерсСан-Франциско – 4.20

 

15 ноября

ВашингтонФиладельфия – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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