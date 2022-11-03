НФЛ. 9-я неделя. «Филадельфия» сыграет с «Хьюстоном», «Чарджерс» встретятся с «Атлантой» и другие матчи

С 4 по 8 ноября пройдут матчи девятой недели регулярного сезона НФЛ. «Филадельфия» сыграет с «Хьюстоном», «Чарджерс» встретятся с «Атлантой».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

9-я неделя

4 ноября

6 ноября

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

– – 21.00

7 ноября

– – 0.05

– – 0.25

– - 4.20

8 ноября

– – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

Все для погружения в новый сезон на Трибуне:

Под впечатлением – 22. Неделя 7. Клоака-дивизион, стих о поиске квотербека и страшная сказка о пенсии

«Баффало», «Канзас» и «Филадельфия» — топ-3 по итогам сентября. Продолжаем формат рейтингов по НФЛ

«Ты свой последний танец танцевал уже без рук». Брэди рискует окончательно испортить себе конец карьеры

Мы запускаем Power Rankings по НФЛ! Смотрим на команды перед стартом сезона

Скаутский блокнотик. Любимая книга Билла Беличика

«Тридцать две шпаргалки перед сезоном» в блоге «Про НФЛ от 36ой студии»

Подробные обзоры на каждую команду в блоге «First & Goal»