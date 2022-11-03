НФЛ. 9-я неделя. «Филадельфия» сыграет с «Хьюстоном», «Чарджерс» встретятся с «Атлантой» и другие матчи
С 4 по 8 ноября пройдут матчи девятой недели регулярного сезона НФЛ. «Филадельфия» сыграет с «Хьюстоном», «Чарджерс» встретятся с «Атлантой».
Регулярный чемпионат
9-я неделя
4 ноября
Филадельфия – Хьюстон – 3.15
6 ноября
Лос-Анджелес Чарджерс – Атланта – 21.00
Майами – Чикаго – 21.00
Каролина – Цинциннати – 21.00
Грин-Бэй – Детройт – 21.00
Лас-Вегас – Джэксонвилл – 21.00
Индианаполис – Нью-Ингленд – 21.00
Баффало – Нью-Йорк Джетс – 21.00
Миннесота – Вашингтон – 21.00
7 ноября
Сиэтл – Аризона – 0.05
Лос-Анджелес Рэмс – Тампа-Бэй – 0.25
Теннесси – Канзас-Сити - 4.20
8 ноября
Балтимор – Нью-Орлеан – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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