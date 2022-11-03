НФЛ. 9-я неделя. «Филадельфия» сыграет с «Хьюстоном», «Чарджерс» встретятся с «Атлантой» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Вашингтон Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Хьюстон Индианаполис Джэксонвилл Теннесси Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бей Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Аризона Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 4 по 8 ноября пройдут матчи девятой недели регулярного сезона НФЛ. «Филадельфия» сыграет с «Хьюстоном», «Чарджерс» встретятся с «Атлантой».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

9-я неделя

4 ноября

ФиладельфияХьюстон – 3.15

 

6 ноября

Лос-Анджелес ЧарджерсАтланта – 21.00

 

МайамиЧикаго – 21.00

 

КаролинаЦинциннати – 21.00

 

Грин-БэйДетройт – 21.00

 

Лас-ВегасДжэксонвилл – 21.00

 

ИндианаполисНью-Ингленд – 21.00

 

БаффалоНью-Йорк Джетс – 21.00

 

МиннесотаВашингтон – 21.00

 

7 ноября

СиэтлАризона – 0.05

 

Лос-Анджелес РэмсТампа-Бэй – 0.25

 

ТеннессиКанзас-Сити - 4.20

 

8 ноября

БалтиморНью-Орлеан – 4.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

Все для погружения в новый сезон на Трибуне:

Под впечатлением – 22. Неделя 7. Клоака-дивизион, стих о поиске квотербека и страшная сказка о пенсии

«Баффало», «Канзас» и «Филадельфия» — топ-3 по итогам сентября. Продолжаем формат рейтингов по НФЛ

«Ты свой последний танец танцевал уже без рук». Брэди рискует окончательно испортить себе конец карьеры

Мы запускаем Power Rankings по НФЛ! Смотрим на команды перед стартом сезона

Скаутский блокнотик. Любимая книга Билла Беличика

«Тридцать две шпаргалки перед сезоном» в блоге «Про НФЛ от 36ой студии»

Подробные обзоры на каждую команду в блоге «First & Goal»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные