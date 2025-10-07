0

«Цинциннати» договорился об обмене Джо Флакко из «Кливленда»

«Цинциннати Бенгалс» усилили позицию квотербека, договорившись о переходе Джо Флакко из «Кливленд Браунс».

«Бенгалс» получат Флакко и пик шестого раунда драфта, отдав взамен выбор в пятом раунде. Это редкий обмен между клубами одного дивизиона — Севера АФК.

40-летний Флакко начал сезон в стартовом составе «Кливленда», проведя четыре игры, после чего уступил место Диллону Гэбриелу. За это время он реализовал 58,1% передач на 815 ярдов с двумя тачдаунами и шестью перехватами.

В прошлом сезоне Флакко играл за «Индианаполис», где провел восемь матчей (шесть в старте), набрав 1761 ярд, 12 тачдаунов и семь перехватов.

«Цинциннати» ищет стабильность на позиции квотербека после слабой игры Джейка Браунинга (64,5% точности, 757 ярдов, 6 тачдаунов, 8 перехватов). Основной квотербек Джо Бурроу восстанавливается после операции на стопе и должен вернуться в декабре.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
