НФЛ. 2-я неделя. «Чарджерс» уступили «Канзас-Сити», «Майами» встретится с «Балтимором» и другие матчи

С 16 по 20 сентября проходят матчи второй недели нового сезона НФЛ – «Чарджерс» уступили «Канзас-Сити», «Майами» встретится с «Балтимором».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

2-я неделя

16 сентября

– – 24:27 (3:0, 7:7, 7:7, 7:13)

Всего ярдов набрано: 401 — 319. Пас: 326 — 226, вынос: 75 — 93.

Пас: Джастин Герберт (Чарджерс) — 33/48, 334 ярда, 3 тачдауна, 1 перехват;

Патрик Махоумс (Канзас-Сити) — 24/35, 235 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.

Прием: Майк Уильямс (Чарджерс) — 8 приемов, 113 ярдов, 1 тачдаун;

Трэвис Келсе (Канзас-Сити) — 5 приемов, 51 ярд, 0 тачдаунов.

Вынос: Остин Экелер (Чарджерс) — 14 выносов, 39 ярдов, 0 тачдаунов;

Клайд Эдвардс-Элер (Канзас-Сити) — 8 выносов, 74 ярда, 0 тачдаунов.

18 сентября

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 23.05

– – 23.05

– – 23.25

– – 23.25

– – 23.25

19 сентября

– – 3.20

20 сентября

– – 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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