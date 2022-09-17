НФЛ. 2-я неделя. «Чарджерс» уступили «Канзас-Сити», «Майами» встретится с «Балтимором» и другие матчи

С 16 по 20 сентября проходят матчи второй недели нового сезона НФЛ – «Чарджерс» уступили «Канзас-Сити», «Майами» встретится с «Балтимором».
Регулярный чемпионат
2-я неделя
16 сентября
Лос-Анджелес Чарджерс – Канзас-Сити – 24:27 (3:0, 7:7, 7:7, 7:13)
Всего ярдов набрано: 401 — 319. Пас: 326 — 226, вынос: 75 — 93.
Пас: Джастин Герберт (Чарджерс) — 33/48, 334 ярда, 3 тачдауна, 1 перехват;
Патрик Махоумс (Канзас-Сити) — 24/35, 235 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.
Прием: Майк Уильямс (Чарджерс) — 8 приемов, 113 ярдов, 1 тачдаун;
Трэвис Келсе (Канзас-Сити) — 5 приемов, 51 ярд, 0 тачдаунов.
Вынос: Остин Экелер (Чарджерс) — 14 выносов, 39 ярдов, 0 тачдаунов;
Клайд Эдвардс-Элер (Канзас-Сити) — 8 выносов, 74 ярда, 0 тачдаунов.
18 сентября
Майами – Балтимор – 20.00
Нью-Йорк Джетс – Кливленд – 20.00
Вашингтон – Детройт – 20.00
Индианаполис – Джэксонвилл – 20.00
Тампа-Бэй – Нью-Орлеан – 20.00
Каролина – Нью-Йорк Джайентс – 20.00
Нью-Ингленд – Питтсбург – 20.00
Атланта – Лос-Анджелес Рэмс – 23.05
Сиэтл – Сан-Франциско – 23.05
Цинциннати – Даллас – 23.25
Хьюстон – Денвер – 23.25
Аризона – Лас-Вегас – 23.25
19 сентября
Чикаго – Грин-Бэй – 3.20
20 сентября
Теннесси – Баффало – 2.15
Миннесота – Филадельфия – 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
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