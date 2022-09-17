НФЛ. 2-я неделя. «Чарджерс» уступили «Канзас-Сити», «Майами» встретится с «Балтимором» и другие матчи

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С 16 по 20 сентября проходят матчи второй недели нового сезона НФЛ – «Чарджерс» уступили «Канзас-Сити», «Майами» встретится с «Балтимором».

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2-я неделя

16 сентября

Лос-Анджелес Чарджерс Канзас-Сити – 24:27 (3:0, 7:7, 7:7, 7:13)

Всего ярдов набрано: 401 — 319. Пас: 326 — 226, вынос: 75 — 93.

Пас: Джастин Герберт (Чарджерс) — 33/48, 334 ярда, 3 тачдауна, 1 перехват;

Патрик Махоумс (Канзас-Сити) — 24/35, 235 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.

Прием: Майк Уильямс (Чарджерс) — 8 приемов, 113 ярдов, 1 тачдаун;

Трэвис Келсе (Канзас-Сити) — 5 приемов, 51 ярд, 0 тачдаунов.

Вынос: Остин Экелер (Чарджерс) — 14 выносов, 39 ярдов, 0 тачдаунов;

Клайд Эдвардс-Элер (Канзас-Сити) — 8 выносов, 74 ярда, 0 тачдаунов.

18 сентября

МайамиБалтимор – 20.00

 

Нью-Йорк ДжетсКливленд – 20.00

 

ВашингтонДетройт – 20.00

 

ИндианаполисДжэксонвилл – 20.00

 

Тампа-БэйНью-Орлеан – 20.00

 

КаролинаНью-Йорк Джайентс – 20.00

 

Нью-ИнглендПиттсбург – 20.00

 

АтлантаЛос-Анджелес Рэмс – 23.05

 

СиэтлСан-Франциско – 23.05

 

ЦинциннатиДаллас – 23.25

 

ХьюстонДенвер – 23.25

 

АризонаЛас-Вегас – 23.25

 

19 сентября

ЧикагоГрин-Бэй – 3.20

 

20 сентября

ТеннессиБаффало – 2.15

 

МиннесотаФиладельфия – 3.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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